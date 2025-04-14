ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри закордонних справ ЄС перебувають під тиском з метою досягнення прогресу у наданні військової допомоги Україні, з акцентом на 5 мільярдів євро на 2 мільйони артилерійських снарядів цього року, під час сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, водночас Угорщину називають ключовою перешкодою, повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Згідно з початковим планом, головний дипломат ЄС Кая Каллас сподівалася мобілізувати до 40 мільярдів євро військової допомоги для України цього року, щоб зміцнити позиції України на полі бою та у майбутніх мирних переговорах із росією.

"Проте її пропозиція зупинилася на кілька тижнів, на тлі того, як дипломати ЄС критикували абстрактний характер плану, спосіб розрахунку внесків та відсутність підтримки з боку переважно країн Південної Європи", - ідеться у публікації.

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Очікується, що "міністри закордонних справ ЄС сьогодні знову обговорять оновлений план Каллас, тепер з акцентом на один із його скромніших елементів, який передбачає витрати обсягом 5 мільярдів євро на 2 мільйони снарядів великокаліберної артилерії цього року", пише видання.

За словами дипломатів ЄС, частина плану щодо боєприпасів досяжна, оскільки обіцянки, вже висунуті кількома державами-членами, покриють бажаний обсяг. Каллас заявила, що бажана кількість доступна на ринку і може бути поставлена ​​цього року.

"Усі погодилися, що запит України на боєприпаси на суму 5 мільярдів євро, озвучений Зеленським на саміті ЄС 20 березня, має бути швидко задоволений", - сказав один дипломат ЄС після переговорів між послами блоку у п'ятницю.

Дедалі більше держав-членів ЄС також погоджуються з тим, що слід спробувати врятувати початкові плани Каллас, вказує видання.

"Є явна спроба, підтримана половиною держав-членів, заявити, що план Каллас 2.0 не мертвий, залишається на столі і майже готовий", - сказав той же дипломат.

"Нам потрібно більше солідарності, коли справа стосується підтримки України, і ключ на основі ВНД (валового національного доходу) є для цього кінцевим інструментом", - сказав один дипломат ЄС, посилаючись на пропозицію Каллас розраховувати внески на основі використання валового національного доходу (ВНД) як ключового показника.

Проти цієї частини, яка визначатиме внески залежно від "економічної ваги" країн-внесків, виступали великі країни, зокрема Франція, Італія та Іспанія, які посилалися на бюджетні обмеження, пише видання.

Інший дипломат ЄС, поділяючи спільну думку в Брюсселі, сказав, що без будь-яких ознак готовності росії припинити свої атаки на Україну, ЄС "не може просто сидіти і чекати, що вийде з мирних переговорів між США і росією". У вихідні європейські лідери засудили останню смертоносну атаку росії на місто Суми, попередивши, що удар підриває мирні переговори під керівництвом США.

У той же час Угорщина залишається ключовою перешкодою, а дипломати ЄС охарактеризували позицію Будапешта як "цілком не відповідну реальності" і зосереджену лише на мирному плані США та енергетичній безпеці.

Союзники Києва в Контактній групі з питань оборони України минулого тижня пообіцяли рекордні 21 млрд євро нової військової допомоги країні, включаючи додаткові 11 млрд євро від Німеччини і 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії, на тлі того, як європейці прагнуть замінити підтримку США, пише видання.

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні