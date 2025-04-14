ЕС сегодня обсудит обновленный план Каллас по военной помощи Украине после недель задержки

Министры иностранных дел ЕС находятся под давлением с целью достижения прогресса в предоставлении военной помощи Украине, с акцентом на 5 миллиардов евро на 2 миллиона артиллерийских снарядов в этом году, во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, в то же время Венгрию называют ключевым препятствием, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Согласно первоначальному плану, главный дипломат ЕС Кая Каллас надеялась мобилизовать до 40 миллиардов евро военной помощи для Украины в этом году, чтобы укрепить позиции Украины на поле боя и в будущих мирных переговорах с россией.

"Однако ее предложение остановилось на несколько недель, на фоне того, как дипломаты ЕС критиковали абстрактный характер плана, способ расчета взносов и отсутствие поддержки со стороны преимущественно стран Южной Европы", - говорится в публикации.

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Ожидается, что "министры иностранных дел ЕС сегодня снова обсудят обновленный план Каллас, теперь с акцентом на один из его более скромных элементов, который предусматривает расходы объемом 5 миллиардов евро на 2 миллиона снарядов крупнокалиберной артиллерии в этом году", пишет издание.

По словам дипломатов ЕС, часть плана по боеприпасам достижима, поскольку обещания, уже выдвинутые несколькими государствами-членами, покроют желаемый объем. Каллас заявила, что желаемое количество доступно на рынке и может быть поставлено в этом году.

"Все согласились, что запрос Украины на боеприпасы на сумму 5 миллиардов евро, озвученный Зеленским на саммите ЕС 20 марта, должен быть быстро удовлетворен", - сказал один дипломат ЕС после переговоров между послами блока в пятницу.

Все больше государств-членов ЕС также соглашаются с тем, что следует попытаться спасти первоначальные планы Каллас, указывает издание.

"Есть явная попытка, поддержанная половиной государств-членов, заявить, что план Каллас 2.0 не мертв, остается на столе и почти готов", - сказал тот же дипломат.

"Нам нужно больше солидарности, когда дело касается поддержки Украины, и ключ на основе ВНД (валового национального дохода) является для этого конечным инструментом", - сказал один дипломат ЕС, ссылаясь на предложение Каллас рассчитывать взносы на основе использования валового национального дохода (ВНД) в качестве ключевого показателя.

Против этой части, которая будет определять взносы в зависимости от "экономического веса" стран-вкладчиков, выступали крупные страны, в частности Франция, Италия и Испания, которые ссылались на бюджетные ограничения, пишет издание.

Другой дипломат ЕС, разделяя общее мнение в Брюсселе, сказал, что без каких-либо признаков готовности россии прекратить свои атаки на Украину, ЕС "не может просто сидеть и ждать, что выйдет из мирных переговоров между США и россией". В выходные европейские лидеры осудили последнюю смертоносную атаку россии на город Сумы, предупредив, что удар подрывает мирные переговоры под руководством США.

В то же время Венгрия остается ключевым препятствием, а дипломаты ЕС охарактеризовали позицию Будапешта как "совершенно не соответствующую реальности" и сосредоточенную только на мирном плане США и энергетической безопасности.

Союзники Киева в Контактной группе по вопросам обороны Украины на прошлой неделе пообещали рекордные 21 млрд евро новой военной помощи стране, включая дополнительные 11 млрд евро от Германии и 4,5 млрд фунтов стерлингов от Великобритании, на фоне того, как европейцы стремятся заменить поддержку США, пишет издание.

На "Рамштайне" выделили рекордные 21 млрд евро военной помощи Украине