Венгрия против тренировочной миссии ЕС в Украине и санкций на импорт российских энергоносителей - Сийярто
Киев • УНН
Венгрия не согласится на военную учебную миссию ЕС в Украине. Будапешт также будет выступать против санкций в отношении импорта российских энергоресурсов.
Венгрия против тренировочной миссии ЕС внутри Украины, санкций на импорт российских энергоносителей заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Венгрия не согласится на то, чтобы какая-либо часть военной учебной миссии Европейского Союза проходила в Украине, поскольку это может угрожать эскалацией войны, заявил министр иностранных дел страны.
Будапешт также будет выступать против любых санкций в отношении импорта российских энергоресурсов, добавил Петер Сийярто во время пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook из Люксембурга после встречи министров иностранных дел Европейского Союза.
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