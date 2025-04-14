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Венгрия против тренировочной миссии ЕС в Украине и санкций на импорт российских энергоносителей - Сийярто

Киев • УНН

 • 6192 просмотра

Венгрия не согласится на военную учебную миссию ЕС в Украине. Будапешт также будет выступать против санкций в отношении импорта российских энергоресурсов.

Венгрия против тренировочной миссии ЕС в Украине и санкций на импорт российских энергоносителей - Сийярто

Венгрия против тренировочной миссии ЕС внутри Украины, санкций на импорт российских энергоносителей заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Венгрия не согласится на то, чтобы какая-либо часть военной учебной миссии Европейского Союза проходила в Украине, поскольку это может угрожать эскалацией войны, заявил министр иностранных дел страны.

Будапешт также будет выступать против любых санкций в отношении импорта российских энергоресурсов, добавил Петер Сийярто во время пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook из Люксембурга после встречи министров иностранных дел Европейского Союза.

ЕС сегодня обсудит обновленный план Каллас по военной помощи Украине после недель задержки14.04.25, 10:45 • 5794 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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