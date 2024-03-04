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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:39  •  7932 просмотра

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина скоро достигнет показателей в 30 млн тонн экспорта продукции по морскому коридору.

Цель Украины выйти на стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках, заявил Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Морской коридор работает. Скоро достигнем 30 млн тонн, которые проехали уже после того, как россия вышла из зерновой сделки с Турцией и больше не принимает участия (...). Наша цель выйти на стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках. Соответственно защита экспортных путей через южные порты Одесской и Николаевской областей - это наш приоритет совместно с партнерами

- сказал Шмыгаль. 

Он подчеркнул, что предоставление систем ПВО и самолетов F-16 - это то, что "нам нужно, чтобы иметь безопасный морской коридор".

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без новой военной помощи США защитить черноморский судоходный коридор Украина не сможет. 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российским пропагандистам, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии в ближайшее время не будет.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономикаПолитика
peter-siiyartoПетер Сийярто
chyornoe-moreЧерное море
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
Невдовзі експорт морем сягне 30 млн тонн заявив
Soon exports by sea will reach 30 million tons, said
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