Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив
Киев • УНН
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина скоро достигнет показателей в 30 млн тонн экспорта продукции по морскому коридору.
Цель Украины выйти на стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках, заявил Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Морской коридор работает. Скоро достигнем 30 млн тонн, которые проехали уже после того, как россия вышла из зерновой сделки с Турцией и больше не принимает участия (...). Наша цель выйти на стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках. Соответственно защита экспортных путей через южные порты Одесской и Николаевской областей - это наш приоритет совместно с партнерами
Он подчеркнул, что предоставление систем ПВО и самолетов F-16 - это то, что "нам нужно, чтобы иметь безопасный морской коридор".
Напомним,
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Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.
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