Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина скоро достигнет показателей в 30 млн тонн экспорта продукции по морскому коридору.

Цель Украины выйти на стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках, заявил Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Морской коридор работает. Скоро достигнем 30 млн тонн, которые проехали уже после того, как россия вышла из зерновой сделки с Турцией и больше не принимает участия (...). Наша цель выйти на стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках. Соответственно защита экспортных путей через южные порты Одесской и Николаевской областей - это наш приоритет совместно с партнерами - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что предоставление систем ПВО и самолетов F-16 - это то, что "нам нужно, чтобы иметь безопасный морской коридор".

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без новой военной помощи США защитить черноморский судоходный коридор Украина не сможет.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российским пропагандистам, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии в ближайшее время не будет.