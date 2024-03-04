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Невдовзі експорт морем сягне 30 млн тонн - Шмигаль

Київ • УНН

 • 24114 перегляди

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна незабаром досягне 30 мільйонів тонн експорту зерна через Чорноморський судноплавний коридор.

Невдовзі експорт морем сягне 30 млн тонн - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна скоро досягне показників у 30 млн тонн експорту продукції морським коридором.

Мета України вийти на стабільні показники рівня 2021 року в морських перевезеннях, заявив Шмигаль під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Морський коридор працює. Скоро досягнемо 30 млн тонн, які проїхали вже після того, як росія вийшла з зернової угоди з Туреччиною і більше не приймає участі (...). Наша мета вийти на стабільні показники рівня 2021 року в морських перевезеннях. Відповідно захист експортних шляхів через південні порти Одеської та Миколаївської областей - це наш пріоритет спільно з партнерами

- сказав Шмигаль. 

Він наголосив, що надання систем ППО та літаків F-16 - це те, що "нам потрібно, щоб мати безпечний морський коридор".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що без нової військової допомоги США захистити чорноморський судноплавний коридор Україна не зможе. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив російським пропагандистам, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном найближчим часом не буде.

Павло Башинський

Павло Башинський

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