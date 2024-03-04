Невдовзі експорт морем сягне 30 млн тонн - Шмигаль
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна незабаром досягне 30 мільйонів тонн експорту зерна через Чорноморський судноплавний коридор.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна скоро досягне показників у 30 млн тонн експорту продукції морським коридором.
Мета України вийти на стабільні показники рівня 2021 року в морських перевезеннях, заявив Шмигаль під час пресконференції, передає УНН.
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Морський коридор працює. Скоро досягнемо 30 млн тонн, які проїхали вже після того, як росія вийшла з зернової угоди з Туреччиною і більше не приймає участі (...). Наша мета вийти на стабільні показники рівня 2021 року в морських перевезеннях. Відповідно захист експортних шляхів через південні порти Одеської та Миколаївської областей - це наш пріоритет спільно з партнерами
Він наголосив, що надання систем ППО та літаків F-16 - це те, що "нам потрібно, щоб мати безпечний морський коридор".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що без нової військової допомоги США захистити чорноморський судноплавний коридор Україна не зможе.
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