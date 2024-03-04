Сійярто у коментарі пропагандистам рф заявив, що зустрічі Зеленського з Орбаном поки не буде
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив російським пропагандистам, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном найближчим часом не буде.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться. Про це про це Сійярто заявив у коментарі російським пропагандистським ЗМІ, пише УНН.
Для цієї зустрічі необхідні деякі попередні умови, наразі ці умови для організації зустрічі ще далеко не готові,
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На прикінці січня міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом Володимиром Зеленським ще слід пройти довгий шлях, вона відбудеться, якщо Україна виконає умови Угорщини.
Нагадаємо
Після переговорів із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що був зроблений дуже потужний крок до організації зустрічі Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.