Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится. Об этом об этом Сийярто заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ, пишет УНН.

Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, пока эти условия для организации встречи еще далеко не готовы, - отметил Сийярто.

Детали

В конце января министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что до встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Владимиром Зеленским еще следует пройти долгий путь, она состоится, если Украина выполнит условия Венгрии.

Напомним

После переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что был сделан очень мощный шаг к организации встречи Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

