Виткофф обсудит с союзниками итоги своей встречи с путиным
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стив Виткофф проведет видеоконференцию с представителями Украины и Европы. Он поделится деталями переговоров с владимиром путиным и обсудит возможную встречу Трампа и руководителя кремля.
Спецпосланник американского президента Стив Виткофф проведет видеоконференцию с представителями Украины и Европы, чтобы поделиться деталями переговоров с российским диктатором владимиром путиным и возможностью встречи Дональда Трампа и руководителя кремля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Как сообщает издание по данным двух своих источников, "посланник Белого дома Стив Виткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом россии владимиром путиным и обсудить дальнейшие действия, включая возможный саммит Трампа и путина".
Дополнение
Трамп ранее обещал более жесткую политику в отношении россии, но после встречи со Стивом Виткоффом, который общался с путиным, начал говорить о "прогрессе" и возможной встрече с главой кремля. Тем временем в кремле подтвердили интерес к встрече с Трампом, но поставили под сомнение формат с участием Зеленского.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с Зеленским.
Ранее УНН писал, что Зеленский заявил, что сегодня, 7 августа, должен состояться разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, во время которого также будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа.