Виткофф обсудит с союзниками итоги своей встречи с путиным

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Спецпосланник президента США Стив Виткофф проведет видеоконференцию с представителями Украины и Европы. Он поделится деталями переговоров с владимиром путиным и обсудит возможную встречу Трампа и руководителя кремля.

Виткофф обсудит с союзниками итоги своей встречи с путиным

Спецпосланник американского президента Стив Виткофф проведет видеоконференцию с представителями Украины и Европы, чтобы поделиться деталями переговоров с российским диктатором владимиром путиным и возможностью встречи Дональда Трампа и руководителя кремля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как сообщает издание по данным двух своих источников, "посланник Белого дома Стив Виткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом россии владимиром путиным и обсудить дальнейшие действия, включая возможный саммит Трампа и путина".

Дополнение

Трамп ранее обещал более жесткую политику в отношении россии, но после встречи со Стивом Виткоффом, который общался с путиным, начал говорить о "прогрессе" и возможной встрече с главой кремля. Тем временем в кремле подтвердили интерес к встрече с Трампом, но поставили под сомнение формат с участием Зеленского.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с Зеленским.

Ранее УНН писал, что Зеленский заявил, что сегодня, 7 августа, должен состояться разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, во время которого также будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа. 

Алена Уткина

