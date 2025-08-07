$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 36047 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 37085 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 90675 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 91337 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 87881 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 132519 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 72571 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 46503 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45805 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56518 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Віткофф обговорить із союзниками підсумки своєї зустрічі з путіним

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Спецпосланець президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію з представниками України та Європи. Він поділиться деталями переговорів із володимиром путіним та обговорить можливу зустріч Трампа і керівника кремля.

Віткофф обговорить із союзниками підсумки своєї зустрічі з путіним

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф проведе відеоконференцію з представниками України та Європи, щоб поділитися деталями переговорів із російським диктатором володимиром путіним та можливістю зустрічі Додальда Трампа і керівника кремля. Про це пише УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Як повідомляє видання за даними двох своїх джерел, "посланець Білого дому Стів Віткофф планує провести у четвер відеоконференцію з високопосадовцями України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з президентом росії володимиром путіним та обговорити подальші дії, включаючи можливий саміт Трампа та путіна".

Доповнення

Трамп раніше обіцяв жорсткішу політику щодо росії, але після зустрічі зі Стівом Віткоффим, який спілкувався з путіним, почав говорити про "прогрес" і можливу зустріч із главою кремля. Тим часом у кремлі підтвердили інтерес до зустрічі із Трампом, але поставили під сумнів формат за участю Зеленського.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться із Зеленським.

Раніше УНН писав, що Зеленський заявив, що сьогодні, 7 серпня, має відбутися розмова безпекових радників України, інших країн Європи, під час якої також буде присутній представник президента США Дональда Трампа. 

Альона Уткіна

