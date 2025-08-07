Віткофф обговорить із союзниками підсумки своєї зустрічі з путіним
Київ • УНН
Спецпосланець президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію з представниками України та Європи. Він поділиться деталями переговорів із володимиром путіним та обговорить можливу зустріч Трампа і керівника кремля.
Спецпосланець американського президента Стів Віткофф проведе відеоконференцію з представниками України та Європи, щоб поділитися деталями переговорів із російським диктатором володимиром путіним та можливістю зустрічі Додальда Трампа і керівника кремля. Про це пише УНН із посиланням на Axios.
Деталі
Як повідомляє видання за даними двох своїх джерел, "посланець Білого дому Стів Віткофф планує провести у четвер відеоконференцію з високопосадовцями України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з президентом росії володимиром путіним та обговорити подальші дії, включаючи можливий саміт Трампа та путіна".
Доповнення
Трамп раніше обіцяв жорсткішу політику щодо росії, але після зустрічі зі Стівом Віткоффим, який спілкувався з путіним, почав говорити про "прогрес" і можливу зустріч із главою кремля. Тим часом у кремлі підтвердили інтерес до зустрічі із Трампом, але поставили під сумнів формат за участю Зеленського.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з путіним лише за умови, що російський диктатор також зустрінеться із Зеленським.
Раніше УНН писав, що Зеленський заявив, що сьогодні, 7 серпня, має відбутися розмова безпекових радників України, інших країн Європи, під час якої також буде присутній представник президента США Дональда Трампа.