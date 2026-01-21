Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится - ДТЭК

$43.180.08
15:14 • 8598 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 16134 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 13611 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 25119 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30377 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19477 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21035 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38760 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58027 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 50020 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 6652 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 10009 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24119 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп14:15 • 4302 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 5592 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 16136 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 25120 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24183 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30378 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48775 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 578 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2926 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 24183 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 27401 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24280 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times

Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится - ДТЭК

Киев • УНН

 • 338 просмотра

ДТЭК сообщает, что Киев не может иметь стабильных графиков отключений света из-за аварийного режима энергосистемы. Электроэнергию включают и выключают вручную, что вызывает неравномерность отключений.

Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится - ДТЭК

Дать более-менее стабильные графики отключений для Киева сейчас не получится, поскольку столичная энергосистема сейчас находится в аварийном режиме. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.

Подробности

В ДТЭК объяснили, что несмотря на то, что удалось запитать критическую инфраструктуру, сейчас столица находится в аварийном режиме. Электричества не хватает даже для того, чтобы включать и выключать свет по постоянным графикам.

Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз расстраивают неравномерностью. Нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам

- добавили в сообщении.

Напомним

В Киеве после атаки восстановлено электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры. Ситуация с электроснабжением остается сложной, продолжаются экстренные отключения.

Ольга Розгон

