Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде - ДТЕК

Київ • УНН

 • 30 перегляди

ДТЕК повідомляє, що Київ не може мати стабільних графіків відключень світла через аварійний режим енергосистеми. Електроенергію вмикають та вимикають вручну, що спричиняє нерівномірність відключень.

Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде - ДТЕК

Дати більш-менш стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде, оскільки столична енергосистема зараз перебуває в аварійному режимі. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.

Деталі

У ДТЕК пояснили, що попри те, що вдалося заживити критичну інфраструктуру, зараз столиця перебуває в аварійному режимі. Електрики бракує навіть для того, щоб вмикати та вимикати світло за постійними графіками.

Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.Ніде в світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків

- додали у повідомленні.

Нагадаємо

У Києві після атаки відновлено електропостачання всім об'єктам критичної інфраструктури. Ситуація з електрозабезпеченням залишається складною, тривають екстрені відключення.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Київ