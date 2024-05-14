Венгрия против нового пакета санкций против рф из-за ограничений по российскому газу - Politico

В Будапеште заявили, что не поддерживают новый пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения по российскому газу. Венгрия обещает блокировать любое предложение, которое может привести к повышению цен на энергоносители в ЕС. Об этом со ссылкой на собственные дипломатические источники пишет Politico, передает УНН.

Детали

Будапешт выразил значительные предостережения относительно нового предложения во время первых обсуждений между послами стран ЕС 8 мая - отказавшись выступать прямо против этой меры, но сделав свою настороженность очевидной.

В частности венгерский дипломат пообещал, что страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе

Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС - высокопоставленный представитель Венгрии.

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Дополнение

В Politico рассказали, что 14 пакет санкций против рф должен запретить странам ЕС реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), что потенциально лишит Москву значительных прибылей.

В то же время они не остановят закупки российского газа в ЕС и не нанесут прямого удара по бизнес-интересам Венгрии. Впрочем, как пояснили в издании, страна сильно зависит от российских поставок и уже давно выступает против дальнейших энергетических санкций против москвы.

Отмечается, что несколько стран, в частности Франция, Германия, Италия и Испания, также просили больше технической информации о мерах во время начальных переговоров. Но Венгрия была наиболее нерешительной в отношении таких ограничений.

Когда дело доходит до энергетики, они волнуются. Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже опосредованно - рассказал один из собеседников Politico.

Напомним

На прошлой неделе издание Euronews сообщило, что ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ).

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