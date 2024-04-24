Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Доходы россии от продажи нефти и газа в апреле 2024 года почти удвоятся в годовом исчислении и составят 14 млрд долларов благодаря росту цен. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что война против Украины побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение доходов россии от нефти и газа, которые составляют около трети федерального бюджета страны. Меры также включают ограничения на закупку российской нефти, финансовые операции, а также ограничение цены 60 долларов за баррель.

Прогнозируемый апрельский скачок доходов от нефти в россии в процентном отношении превышает 30% роста, ожидаемый за весь 2024 год.

Расчеты Reuters показывают, что прогнозируемый доход россии от добычи нефти и газа в апреле составят 1,292 триллиона рублей (14 миллиардов долларов), что больше 648 миллиардов рублей в апреле 2023 года и чуть ниже 1,308 триллиона рублей в прошлом месяце.

Расчеты издания основаны на данных отраслевых источников и официальной статистике добычи, переработки и поставки нефти и газа на внутренний и международный рынки.

В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

Поступления от продажи нефти и газа имеют решающее значение для российской сырьевой экономики и для финансирования войны против Украины.

Дефицит бюджета россии за три месяца года сократился до 607 миллиардов рублей, или 0,3% валового внутреннего продукта (ВВП), чему способствовало восстановление доходов от энергетики.

Всего на 2024 год правительство рф заложило в бюджет федеральные доходы в размере 11,5 трлн рублей от продажи нефти и газа, что на 30% больше, чем в 2023 году, и компенсирует 24% спад прошлого года из-за снижения цен на нефть и пострадавшего от санкций экспорта газа.

Напомним

В феврале 2024 года "Газпром" впервые стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, опередив многолетнего лидера - Туркменистан.