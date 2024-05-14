Угорщина проти нового пакету санкцій проти рф через обмеження щодо російського газу - Politico
Київ • УНН
Угорщина виступає проти нового пакету санкцій ЄС щодо російського газу, пообіцявши блокувати будь-які заходи, які можуть підвищити ціни на енергоносії в Європі.
В Будапешті заявили, що не підтримують новий пакет санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо російського газу. Угорщина обіцяє блокувати будь-яку пропозицію, яка може призвести до підвищення цін на енергоносії в ЄС. Про це з посиланням на власні дипломатичні джерела пише Politico, передає УНН.
Деталі
Будапешт висловив значні застереження щодо нової пропозиції під час перших обговорень між послами країн ЄС 8 травня — відмовившись виступати прямо проти цього заходу, але зробивши свою настороженість очевидною.
Зокрема угорський дипломат пообіцяв, що країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі
Ми проаналізуємо пакет, але не підтримаємо нічого, що може мати негативний вплив на газовий ринок ЄС
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В Politico розповіли, що 14 пакет санкцій проти рф має заборонити країнам ЄС реекспорт російського скрапленого природного газу (СПГ), що потенційно позбавить Москву значних прибутків.
Водночас вони не зупинять закупівлі російського газу в ЄС і не завдадуть прямого удару по бізнес-інтересах Угорщини. Втім, як пояснили у виданні, країна сильно залежить від російських поставок і вже давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти москви.
Зазначається, що декілька країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія й Іспанія, також просили більше технічної інформації про заходи під час початкових переговорів. Але Угорщина була найбільш нерішучою щодо таких обмежень.
Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються. Вони бояться, що це дестабілізує ринки, навіть опосередковано
Нагадаємо
Минулого тижня видання Euronews повідомило, що ЄС розпочав переговори щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який включає обмеження на російський газ, зокрема, заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ).
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