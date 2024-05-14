Угорщина проти нового пакету санкцій проти рф через обмеження щодо російського газу - Politico

ukenru
17:57 • 5614 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 10425 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 50755 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 146352 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 121028 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 124673 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 120379 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118536 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 110983 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129682 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 109020 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 62575 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 69360 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 89565 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 50369 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 146335 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 324101 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 407793 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 418976 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 330754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 10364 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 69360 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 62575 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 83421 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98018 перегляди
Актуальне
Угорщина проти нового пакету санкцій проти рф через обмеження щодо російського газу - Politico

Угорщина проти нового пакету санкцій проти рф через обмеження щодо російського газу - Politico

Київ • УНН

 • 21798 перегляди

Угорщина виступає проти нового пакету санкцій ЄС щодо російського газу, пообіцявши блокувати будь-які заходи, які можуть підвищити ціни на енергоносії в Європі.

В Будапешті заявили, що не підтримують новий пакет санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо російського газу. Угорщина обіцяє блокувати будь-яку пропозицію, яка може призвести до підвищення цін на енергоносії в ЄС. Про це з посиланням на власні дипломатичні джерела пише Politico, передає УНН.

Деталі 

Будапешт висловив значні застереження щодо нової пропозиції під час перших обговорень між послами країн ЄС 8 травня — відмовившись виступати прямо проти цього заходу, але зробивши свою настороженість очевидною.

Зокрема угорський дипломат пообіцяв, що країна блокуватиме будь-які санкції, які підвищують ціни на енергоносії в Європі

Ми проаналізуємо пакет, але не підтримаємо нічого, що може мати негативний вплив на газовий ринок ЄС

- високопоставлений представник Угорщини. 

Доходи рф від продажу нафти та газу подвояться попри санкції - Reuters24.04.24, 14:27 • 15702 перегляди

Доповнення

В Politico розповіли, що 14 пакет санкцій проти рф має заборонити країнам ЄС реекспорт російського скрапленого природного газу (СПГ), що потенційно позбавить Москву значних прибутків.

Водночас вони не зупинять закупівлі російського газу в ЄС і не завдадуть прямого удару по бізнес-інтересах Угорщини. Втім, як пояснили у виданні, країна сильно залежить від російських поставок і вже давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти москви.

Зазначається, що декілька країн,  зокрема Франція, Німеччина, Італія й Іспанія, також просили більше технічної інформації про заходи під час початкових переговорів. Але Угорщина була найбільш нерішучою щодо таких обмежень.

Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються. Вони бояться, що це дестабілізує ринки, навіть опосередковано

- розповів один зі співрозмовників Politico. 

Нагадаємо

Минулого тижня видання Euronews повідомило, що ЄС розпочав переговори щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який включає обмеження на російський газ, зокрема, заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ).

FT: Туреччина хоче збільшити закупівлі СПГ у США, аби зменшити залежність свою від рф 29.04.24, 06:55 • 22875 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
turechchynaТуреччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
uhorshchynaУгорщина
budapeshtБудапешт
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36