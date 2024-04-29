FT: Туреччина хоче збільшити закупівлі СПГ у США, аби зменшити залежність свою від рф

У намаганнях зменшити свою залежність від рф Туреччина хоче домовитись з американською енергетичною компанією ExxonMobil про купівлю скрапленого природного газу. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Зазначається, що Туреччина на майже весь свій природний газ імпортує з рф. Проте за нинішніх умов Анкара прагне створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від будь-якого одного партнера.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар пояснив, що Туреччина отримає до 2,5 млн. тонн СПГ на рік завдяки довгостроковій угоді, яка обговорюється з Exxon. Попередньо цього б вистачило для покриття приблизно 7% споживання природного газу Туреччиною минулого року,

Як пише FT, на росію припадає близько 40% турецького споживання СПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти в Туреччину і буде володіти першою в країні атомною електростанцією, яку наразі будують на узбережжі Середземного моря.

Німеччина підтримає введення обмежень на імпорт російського СПГ до Європи

Для надійності поставок нам потрібно звідкись брати газ. Це може бути Росія, це може бути Азербайджан, це може бути Іран або інші варіанти - пояснив турецький міністр енергетики.

Байрактар додав, що Туреччина доклала зусиль щодо розширення своєї інфраструктури приймання та зберігання СПГ. Близько 30% турецького імпорту природного газу торік становив СПГ порівняно з 15% у 2014 році.

Туреччина також проводить власну розвідку і видобуток, включно з великим газовим об'єктом у Чорному морі та бурінням нафти на південному сході країни.

За словами Байрактара, цього року країна також може почати розвідку нафти в Чорному морі

Доповнення

Зазначається, що компанія Exxon має амбітні плани щодо розширення свого портфеля ЗПГ до 40 млн тонн на рік до 2030 року, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2020 році.

У Exxon заявили, що провели початкові переговори з урядом Туреччини щодо потенційних можливостей СПГ.

Нагадаємо

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що його країна готова підтримати санкції ЄС щодо російського скрапленого природного газу (СПГ), оскільки вона диверсифікувала постачання газу і може повністю обійтися без російського газу.