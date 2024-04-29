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FT: Туреччина хоче збільшити закупівлі СПГ у США, аби зменшити залежність свою від рф

FT: Туреччина хоче збільшити закупівлі СПГ у США, аби зменшити залежність свою від рф

Київ • УНН

 • 22875 перегляди

Туреччина прагне укласти довгострокову угоду з ExxonMobil на імпорт до 2,5 млн. тонн СПГ щорічно, що зменшить її залежність від поставок російського газу.

У намаганнях зменшити свою залежність від рф Туреччина хоче домовитись з американською енергетичною компанією ExxonMobil про купівлю скрапленого природного газу. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі 

Зазначається, що Туреччина на майже весь свій природний газ імпортує з рф. Проте за нинішніх умов Анкара прагне створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від будь-якого одного партнера.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар пояснив, що Туреччина отримає до 2,5 млн. тонн СПГ на рік завдяки довгостроковій угоді, яка обговорюється з Exxon. Попередньо цього б вистачило для покриття приблизно 7% споживання природного газу Туреччиною минулого року,

Як пише FT, на росію припадає близько 40% турецького споживання СПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти в Туреччину і буде володіти першою в країні атомною електростанцією, яку наразі будують на узбережжі Середземного моря.

Німеччина підтримає введення обмежень на імпорт російського СПГ до Європи25.04.24, 13:30 • 22076 переглядiв

Для надійності поставок нам потрібно звідкись брати газ. Це може бути Росія, це може бути Азербайджан, це може бути Іран або інші варіанти

- пояснив турецький міністр енергетики.

Байрактар додав, що Туреччина доклала зусиль щодо розширення своєї інфраструктури приймання та зберігання СПГ. Близько 30% турецького імпорту природного газу торік становив СПГ порівняно з 15% у 2014 році.

Туреччина також проводить власну розвідку і видобуток, включно з великим газовим об'єктом у Чорному морі та бурінням нафти на південному сході країни.

За словами Байрактара, цього року країна також може почати розвідку нафти в Чорному морі

Доповнення

Зазначається, що компанія Exxon має амбітні плани щодо розширення свого портфеля ЗПГ до 40 млн тонн на рік до 2030 року, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2020 році.

У Exxon заявили, що провели початкові переговори з урядом Туреччини щодо потенційних можливостей СПГ.

Нагадаємо

Міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін заявив, що його країна готова підтримати санкції ЄС щодо російського скрапленого природного газу (СПГ), оскільки вона диверсифікувала постачання газу і може повністю обійтися без російського газу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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