FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

В попытках уменьшить свою зависимость от рф Турция хочет договориться с американской энергетической компанией ExxonMobil о покупке сжиженного природного газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Отмечается, что Турция на почти весь свой природный газ импортирует из РФ. Однако в нынешних условиях Анкара стремится создать "новый портфель поставок", который сделает ее менее зависимой от любого одного партнера.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар пояснил, что Турция получит до 2,5 млн. тонн СПГ в год благодаря долгосрочной сделке, которая обсуждается с Exxon. Предварительно этого бы хватило для покрытия примерно 7% потребления природного газа Турцией в прошлом году,

Как пишет FT, на россию приходится около 40% турецкого потребления СПГ. Москва также является крупнейшим поставщиком нефти в Турцию и будет владеть первой в стране атомной электростанцией, которую сейчас строят на побережье Средиземного моря.

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Для надежности поставок нам нужно откуда-то брать газ. Это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Иран или другие варианты - объяснил турецкий министр энергетики.

Байрактар добавил, что Турция приложила усилия по расширению своей инфраструктуры приема и хранения СПГ. Около 30% турецкого импорта природного газа в прошлом году составил СПГ по сравнению с 15% в 2014 году.

Турция также проводит собственную разведку и добычу, включая крупный газовый объект в Черном море и бурение нефти на юго-востоке страны.

По словам Байрактара, в этом году страна также может начать разведку нефти в Черном море

Дополнение

Отмечается, что компания Exxon имеет амбициозные планы по расширению своего портфеля СПГ до 40 млн тонн в год к 2030 году, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году.

В Exxon заявили, что провели начальные переговоры с правительством Турции относительно потенциальных возможностей СПГ.

Напомним

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что его страна готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.