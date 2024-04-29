FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  144119 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  124803 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  166676 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  154158 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140937 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125842 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  94911 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84872 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153928 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168389 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  405781 просмотра

FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

Турция стремится заключить долгосрочное соглашение с ExxonMobil на импорт до 2,5 млн. тонн СПГ ежегодно, что уменьшит ее зависимость от поставок российского газа.

Новости Мира •   •  4759 просмотра
FT: Турция хочет увеличить закупки СПГ у США, чтобы уменьшить зависимость свою от рф

За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники

За прошедшую неделю, с 21 по 28 апреля 2024 года, Вооруженные Силы Украины уничтожили около 6620 российских военнослужащих. Кроме того, за неделю украинские военные ликвидировали почти тысячу единиц вооружения и военной техники рф.

Война •   •  11060 просмотра
За неделю ВСУ уничтожили почти 7 тысяч россиян и более 800 единиц российской техники

В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны

9 июня в Словении состоится референдум по легализации эвтаназии и выращивания каннабиса для медицинского и личного использования, совмещенный с выборами в Европарламент.

Новости Мира •   •  10108 просмотра
В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

Именно 29 апреля 1992 года в Ужгороде сборная Украины по футболу провела свой первый в истории официальный матч, в котором уступила венграм со счетом 1:3. Первым капитаном команды стал Юрий Шелепницкий, а первый гол сборной Украины забил Иван Гецко.

УНН Lite •   •  16185 просмотра
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

BMW планирует инвестировать почти 3 миллиарда долларов в расширение производства электромобилей в Шэньяне, Китай, в результате чего общий объем инвестиций в завод к 2026 году превысит 14 миллиардов долларов.

Экономика •   •  13326 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ

Ожидается, что делегация ХАМАСа встретится с катарскими и египетскими посредниками для обсуждения возможности прекращения огня в Газе.

Новости Мира •   •  10073 просмотра
На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

Глава Запорожской ОГА рассказал, что россияне планируют незаконно продавать захваченное жилье украинцев на оккупированных территориях Запорожской области.

Война •   •  13254 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.

политика •   •  12053 просмотра
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.

Война •   •  12306 просмотра
Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф

Латвия начала строительство противотанковых рвов у своей восточной границы в рамках Балтийской оборонительной линии для сдерживания потенциальных военных угроз.

Новости Мира •   •  10808 просмотра
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф