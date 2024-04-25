Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу

Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет европейских санкций против россии эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ). Как пишет Deutsche Welle, об этом заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает УНН.

Да, я поддерживаю это. Германии более не нужен СПГ из россии, у нас с россией больше нет и контрактов на его поставки - сказал Хабек.

Он добавил, что если в газотранспортную систему и попадают "молекулы российского газа", то это исключительно результат закупок СПГ на мировом рынке.

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Роберт Хабек заявил, что если уж Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа, то и другие страны могли бы последовать ее примеру. "То, что удалось сделать Германии в отношении газа, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из россии в ЕС топлива для атомных электростанций.

Контекст

По оценкам экспертов, в настоящее время россия занимает второе после США место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%.

Напомним

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС усиливает давление на импортеров сжиженного природного газа из рф. При этом усилия Евросоюза направлены на перераспределение поставок и подрыв финансирования российской военной машины.

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