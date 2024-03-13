Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании все два года войны россии против Украины продолжали обеспечивать оборудованием проект "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко. Всего с момента введения санкций "Арктик СПГ 2" получил европейского оборудования на 580 млн евро. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Евросоюз запретил поставки любого оборудования для производства сжиженного газа еще с мая 2022 года, а в конце 2023 года США ввели прямые санкции против проекта "Арктик СПГ 2". Но только в январе 2024 года из стран Евросоюза для "Арктик СПГ 2" в россию ввезли запчасти и оборудование на сумму 24 млн евро, свидетельствуют данные российской таможенной статистики.

Как отмечает издание, в 2023 году было ввезено оборудования на сумму более 220 млн евро. Крупнейшие поставщики - компании из Италии (112 млн евро), Франции (31,6 млн евро), Германии (25 млн евро), Нидерландов (12,8 млн евро) и Испании (8 млн евро).

"Арктик СПГ 2" - проект ПАО "Новатэк" по добыче и производству сжиженного газа на Гыданском полуострове в арктической зоне. Его начали строить в 2019 году совместно с французскими, китайскими и японскими инвесторами.

60% проекта принадлежит "Новатэку", еще по 10% имеют французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Крупнейшие акционеры "Новатэка" - леонид михельсон (24,76%) и геннадий тимченко (23,49%), которого сам президент рф владимир путин в 2014 году после введения санкций против группы российских миллиардеров из-за аннексии Крыма называл своим "другом".

Акционерами "Новатэк" также являются "Газпром" (9,9%) и французская Total (19,4%).

В конце 2023 года иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" из-за санкций США объявили форс-мажор по своим обязательствам финансировать проект и закупать у него СПГ. Французская Total заявляла, что "заморозила" свою долю в "Новатэке".

В октябре 2022 года председатель правления "Новатэк" леонид михельсон говорил, что все необходимое оборудование для "Арктик СПГ-2" было поставлено до начала войны, однако Le Monde и Spiegel писали, что французские и немецкие компании продолжали поставки оборудования для "Арктик СПГ 2" до середины 2023 года, выполняя заключенные до введения санкций контракты, - говорится в издании.

По данным Financial Times, проект близок к запуску и начнет отправлять СПГ на экспорт уже в 2024 году. "Арктик СПГ 2" создавался на технологиях немецкой компании Linde GMBH, в течение 2022 года она поставила оборудования на сумму более 58 млн евро. Основным поставщиком оборудования для "Арктик СПГ 2" в 2023 году стала итальянская Nuovo Pignone SRL (BH), которая производит оборудование для энергетической отрасли. Она отправила в рф продукцию на 41 млн евро.

Лидер среди французских поставщиков - компания Optaperiph, она поставила теплоизоляционные изделия, клапаны и другое оборудование на 6 млн евро.

Немецкая Siemens поставила для "Арктик СПГ 2" в 2023 году товаров на сумму более 4,8 млн евро. В мае 2022 года компания объявила о прекращении своей деятельности в россии, а в феврале 2024 года начала ликвидацию своей российской "дочки". Однако поставки для "Арктик СПГ 2" продолжались на протяжении всей войны, компания поставляла клапаны, шайбы, гайки, радиаторы и изделия из черных металлов. Последний раз оборудование Siemens "Арктик СПГ 2" получили 28 сентября 2023 года.

Испанская технологическая компания Ampo поставила для Арктик СПГ 2 продукцию более чем на 2 млн евро.

Европейское оборудование для "Арктик СПГ 2" завозят главным образом через Китай.

Напомним

Европейский парламент принял директиву, которая криминализирует нарушения и обход санкций ЕС, устанавливает единые определения и минимальные наказания за такие правонарушения.