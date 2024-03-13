Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
financial-timesFinancial Times
der-spiegelDer Spiegel
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
krymКрым
niderlandiНидерланды
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
arktykaАрктика
Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  29576 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  50037 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  114072 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117713 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117794 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
  •  23898 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124362 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127389 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123658 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114763 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Новости по теме
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

  •  10357 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

  •  14392 просмотра
Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

  •  11278 просмотра
На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

  •  14377 просмотра
В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

  •  16629 просмотра
В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

  •  15563 просмотра
Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

  •  18356 просмотра
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
Эксклюзив

  •  50037 просмотра
Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

  •  16236 просмотра
россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

  •  17799 просмотра

Популярные

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

  •  98621 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

  •  101572 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

  •  82876 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

  •  85101 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

  •  77684 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  140188 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  167199 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  198826 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  282461 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  280798 просмотра

Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.

Новости Мира •   •  10357 просмотра
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Четыре человека погибли и более 40 получили ранения, в том числе дети, в результате российской атаки на Кривой Рог.

Общество •   •  14392 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

В Одесской области военнослужащие и некоторые другие категории государственных служащих могут получить беспроцентные кредиты на приобретение жилья по государственной программе.

Общество •   •  11278 просмотра
Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету над морем.

Война •   •  14377 просмотра
На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

Путин заявляет, что россия "готова" применить ядерное оружие с военно-технической точки зрения, если ее государственности будет угрожать опасность, но утверждает, что нет необходимости использовать его в Украине, и что сценарий ядерной войны не стоит на повестке дня.

Война •   •  16629 просмотра
В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

россия опасается новых вторжений добровольческих формирований на свою территорию накануне президентских выборов 17 марта.

Новости Мира •   •  15563 просмотра
В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Специальный посланник Китая Ли Хуэй обсудил с французскими чиновниками войну россии против Украины, подчеркнув необходимость охлаждения ситуации, поиска путей прекращения огня и скорейшего окончания войны.

Война •   •  18356 просмотра
Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит "Мегабанку", находящемуся в процессе ликвидации.

Общество •   •  50037 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 10 копеек, установив официальный курс на уровне 38,4924 UAH/USD.

Экономика •   •  16236 просмотра
Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 64 взрыва, повредив 30 квартир в жилом доме, есть пострадавшие.

Война •   •  17799 просмотра
россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА