Bloomberg: ЕС должен сократить импорт российского СПГ в этом году

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС усиливает давление на импортеров сжиженного природного газа из РФ, чтобы значительно сократить закупки. Как сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Последние усилия Евросоюза направлены на перераспределение поставок и подрыв финансирования российской военной машины. Симсон в пятницу обсуждала вопрос роста поставок СПГ с представителем США, которые сейчас являются крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС.

Мое послание заключалось в том, что этот год должен принести дальнейший отказ от российского экспорта. В ЕС мы постепенно наращиваем давление на европейских игроков с целью сокращения закупок российского СПГ, и здесь снова важна уверенность в поставках из США объяснила еврокомиссар

По ее словам, европейские правительства получат новый инструмент для прекращения закупок российского газа, когда заработает новый закон, который позволит блокировать такие потоки без введения дополнительных санкций. Это произойдет через несколько недель.

Это позволит странам ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.

В последние месяцы мы видели, что Россия уменьшила свои доходы, но нам еще нужно сделать гораздо больше, чтобы предотвратить поступление российского СПГ на европейские рынки подытожила Симсон.

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