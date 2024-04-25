На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters

Благодаря санкциям Запада в россии ожидают стагнацию в сфере экспорта сжиженного природного газа (СПГ), которая продлится около 4 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы министерства экономики рф, передает УНН.

Детали

По "консервативному" и "стрессовому" сценариям министерства, производство СПГ будет оставаться на уровне 38,6 миллиона тонн ежегодно в 2025-2027 годах.

В то же время базовый и самый оптимистичный сценарий предусматривает увеличение до 56,6 миллиона тонн в 2027 году с 33,3 миллиона в 2023 году.

В Reuters добавляют, что благодаря новым заводам, расположенным преимущественно в Арктике, россия хочет обеспечить 20% мирового рынка СПГ к 2030-2035 годам.

Однако многочисленные санкции Запада создают препятствия, в частности для нового проекта Arctic LNG 2, который еще не экспортировал груз после предыдущего начала производства в декабре.

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Проект должен был стать одним из крупнейших подобных заводов в россии с конечной годовой производительностью 19,8 миллиона тонн СПГ и 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата из трех производственных единиц или линий.

Однако источники издании заявили, что сейчас преобразование метана в жидкость на заводе приостановили.

Дополнение

Отмечается, что на фоне санкций "Газпром" также отложил запуск огромного газового комплекса в балтийском порту Усть-Луга после выхода западных компаний, из-за санкций против рф за полномасштабное вторжение.

Сейчас в россии есть два крупных завода СПГ: "Ямал СПГ" под руководством "Новатэк", который в прошлом году произвел около 20 миллионов тонн, и "Газпромовский Сахалин-2" с выпуском более 10 миллионов тонн в прошлом году.

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Напомним

Ранее в Bloomberg заявили, что переработка нефти в россии упала до самого низкого уровня за последние 11 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и масштабных весенних наводнений в нескольких регионах.