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Італія готова підтримати санкції ЄС проти російського СПГ

Італія готова підтримати санкції ЄС проти російського СПГ

Київ • УНН

 • 39298 перегляди

Італія готова підтримати санкції ЄС щодо російського скрапленого природного газу (СПГ), оскільки вона диверсифікувала постачання газу і може повністю обійтися без російського газу.

Італія готова підтримати рішення ЄС щодо санкцій проти російського скрапленого газу (СПГ). Про це сказав міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, пише Politico, передає УНН.

Деталі 

У виданні наголошують, що на момент повномасштабного вторгення росії в Україну, саме талія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Але вона виявилася напрочуд швидкою і гнучкою в диверсифікації поставок, побудувавши трубопровід з Алжиру і збільшивши можливості імпорту СПГ.

За офіційними даними, минулого року поставки з росії становили менш як 5% від загального обсягу імпорту газу в Італії, порівняно з 43% у 2020 році.

Італія зараз перебуває в такому стані, що може навіть повністю обійтися без російського газу

- впевнений міністр енергетики. 

Пікетто-Фратін вказав, що Італія має достатні запаси газу, "щоб бути спокійними". Тому, за його словами, Італія "не має причин виступати проти процесу запровадження нових санкцій" щодо російського СПГ.

Нагадаємо

Reuters пише, що росія шукатиме шляхи подолання санкцій ЄС щодо її операцій зі скрапленим природним газом.

Німеччина підтримає введення обмежень на імпорт російського СПГ до Європи25.04.24, 13:30 • 22076 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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