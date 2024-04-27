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росія шукає шляхи для обходу санкції ЄС щодо СПГ

росія шукає шляхи для обходу санкції ЄС щодо СПГ

Київ • УНН

 • 38938 перегляди

Росія шукатиме шляхи подолання санкцій ЄС щодо її операцій зі скрапленим природним газом, погрожуючи, що коли вона їх знайде, це матиме протилежний ефект для європейської промисловості.

У Кремлі заявили, що росія шукатиме шляхи подолання санкцій ЄС щодо її операцій зі зрідженого природного газу (СПГ), та пригрозили, що коли вони їх знайдуть це матиме зворотній ефект для європейської промисловості. Про це пише Reuters, передає УНН.

Спроби витиснути росію з енергетичних ринків і переключитися на більш дорогі ринки тривають. … Звичайно, у будь-якому випадку ми будемо шукати шляхи подолання цих незаконних перешкод, недобросовісної конкуренції та незаконних дій.

- заявив журналістам прессекретар кремля дмитро пєсков.

Деталі

За словами пєскова будь-які нові обмеження ЄС підуть на користь США, а в той час як європейська промисловість буде платити за газ більше .

Очікується, що наступний пакет санкцій Європейської комісії вперше запропонує обмеження російського зрідженого природного газу. Він включатиме заборону на перевалку в ЄС і заходи щодо трьох російських проєктів СПГ. Про це в четвер повідомили Reuters три джерела в ЄС.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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