россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ

В Кремле заявили, что Россия будет искать пути преодоления санкций ЕС в отношении ее операций по сжиженному природному газу (СПГ), и пригрозили, что когда они их найдут это будет иметь обратный эффект для европейской промышленности. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Попытки вытеснить Россию с энергетических рынков и переключиться на более дорогие рынки продолжаются. ... Конечно, в любом случае мы будем искать пути преодоления этих незаконных препятствий, недобросовестной конкуренции и незаконных действий. - заявил журналистам пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

Детали

По словам Пескова любые новые ограничения ЕС пойдут на пользу США, а в то время как европейская промышленность будет платить за газ больше.

Ожидается, что следующий пакет санкций Европейской комиссии впервые предложит ограничения российского сжиженного природного газа. Он будет включать запрет на перевалку в ЕС и меры в отношении трех российских проектов СПГ. Об этом в четверг сообщили Reuters три источника в ЕС.