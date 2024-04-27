россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  25251 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  133610 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  135426 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  137349 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124009 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  86114 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  81612 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153557 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168072 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172494 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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23 апреля 2024, 08:23  •  359365 просмотра

россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ

Россия будет искать пути преодоления санкций ЕС в отношении ее операций со сжиженным природным газом, угрожая, что когда она их найдет, это будет иметь противоположный эффект для европейской промышленности.

Экономика •   •  8041 просмотра
россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ

ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении

Главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя жертвами во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и прокуратура будет ходатайствовать о его аресте без права внесения залога.

Криминал и ЧП •   •  7596 просмотра
ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении

ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии

Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, ушибами, сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами после дорожно-транспортного происшествия в Броварах с участием председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Общество •   •  8558 просмотра
ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии

В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ

Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в москве. В россии поджог рассматривают как террористический акт.

Война •   •  8674 просмотра
В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ

Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Российские оккупанты попали в инфраструктурный объект в Днепровском районе Днепропетровской области, вызвав пожар и ранения двух человек.

Война •   •  8460 просмотра
Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение

Российская ракета С-300 попала в психиатрическую больницу в Харькове, ранив пациентов и персонал.

Война •   •  10895 просмотра
Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение

Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию

Мощный торнадо вызвал разрушения в штатах Небраска, Айова и Техас, повредив сотни домов, затопив аэродром и вызвав травмы, причем больше всего пострадал штат Небраска.

Общество •   •  10444 просмотра
Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию

Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинспектировал строительство военно-инженерных и фортификационных сооружений вблизи государственной границы в Волынской области, что является частью усилий Украины по строительству оборонительных сооружений, на которые выделено 38 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн - для Волыни.

Война •   •  14222 просмотра
Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений

Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины

Тело мужчины было найдено из-под завалов частного дома в городе Волчанск в Харьковской области после утреннего российского обстрела. Также сообщалось, что две ракеты С-300 попали в психиатрическую больницу в Харькове.

Война •   •  12262 просмотра
Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины

Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья

россия осуществила ночную ракетную атаку, одну из первых после короткого затишья, используя мощное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые трудно сбить в районах, где отсутствуют эффективные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  12241 просмотра
Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья