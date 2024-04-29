Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ
Италия готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.
Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею
Сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года в Дивизионе 1В, разгромив Нидерланды со счетом 4:0 и продолжая возглавлять турнирную таблицу.
Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото
Спутниковые фотографии показывают следы крупного пожара на аэродроме в краснодарском крае, после атаки беспилотника 27 апреля; аналитики предполагают, что это мог быть склад боеприпасов или место хранения горючего.
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, найденные вместе с его телом после гибели "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные $1,485 млн, установив новый мировой рекорд для памятных вещей Титаника.
На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование
Латвия передала Украине трансформатор, компрессор и трансформаторное масло мощностью 250 МВА, чтобы помочь в энергоснабжении и отоплении объектов критической инфраструктуры после российских ракетных атак.
В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters
Двое журналистов, Сергей Карелин и Константин Габов, которые работали на Reuters и AP, были задержаны в россии и обвинены в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за "участие в экстремистской организации".
WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы
Германия выступает против конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления Украины и военной помощи из-за опасений создать прецедент, который может привести к новым судебным искам против Германии за преступления Второй мировой войны.
Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши
россия не сможет выиграть войну против Польши, потому что Варшава не будет воевать сама и будет иметь союзников на Западе, который намного мощнее рф, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией
Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.
Экс-глава МИД Литвы пошутил об уничтожении Крымского моста. В москве ответили угрозами
Бывший министр иностранных дел Литвы пошутил о будущем разрушении Крымского моста, в москве взамен начали угрожать дипломату.