Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ

Италия готова поддержать решение ЕС по санкциям против российского сжиженного газа (СПГ). Об этом сказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, пишет Politico, передает УНН.

Детали

В издании отмечают, что на момент полномасштабного вторжения России в Украину, именно талия была одной из самых зависимых от российского газа стран. Но она оказалась на удивление быстрой и гибкой в диверсификации поставок, построив трубопровод из Алжира и увеличив возможности импорта СПГ.

По официальным данным, в прошлом году поставки из России составляли менее 5% от общего объема импорта газа в Италии, по сравнению с 43% в 2020 году.

Италия сейчас находится в таком состоянии, что может даже полностью обойтись без российского газа - уверен министр энергетики.

Пикетто-Фратин указал, что Италия имеет достаточные запасы газа, "чтобы быть спокойными". Поэтому, по его словам, Италия "не имеет причин выступать против процесса введения новых санкций" в отношении российского СПГ.

Напомним

Reuters пишет, что россия будет искать пути преодоления санкций ЕС в отношении ее операций со сжиженным природным газом.

Германия поддержит введение ограничений на импорт российского СПГ в Европу