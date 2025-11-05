В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов

Еврокомиссия рассматривает идею введения для новых членов ЕС "испытательного срока", который позволит временно ограничивать их права или даже исключать из блока в случае нарушения демократических норм. Об этом пишет издание Financial Times, передает УНН.

Отмечается, что такая инициатива имеет целью усилить контроль за соблюдением принципов демократии, свободы СМИ и независимости судов. В частности, опасения вызывают потенциальные кандидаты на вступление - Украина, Молдова и государства Западных Балкан, которые после интеграции могут начать отходить от стандартов демократии, свободы СМИ и независимости судов.

Это предложение появилось на фоне возобновления процесса расширения ЕС после многолетней паузы, вызванной войной России против Украины. В то же время опыт с Венгрией, где правительство Виктора Орбана системно нарушает демократические принципы, заставляет Брюссель действовать осторожнее.

Как отметила еврокомиссар по вопросам расширения, "я не хочу, чтобы меня запомнили как комиссара, которая привела троянских коней, активных через пять, десять или пятнадцать лет".

По ее словам, европейские столицы выражают гораздо больше сдержанности в закрытых переговорах, чем в публичных заявлениях о поддержке новых членов.

В рамках новой инициативы Еврокомиссия планирует укрепить механизмы защиты верховенства права и ввести инструменты, которые позволят временно ограничивать права или привилегии государства-члена в случае системных нарушений ценностей ЕС.

В документе также предусмотрено, что в случае повторных нарушений страну могут исключить из Евросоюза. Такое предложение, вероятно, вызовет предостережения со стороны Украины и других кандидатов на вступление, которые могут воспринять его как предвзятое или дискриминационное.

Во вторник, 4 ноября, Европейская комиссия представила ежегодный Пакет расширения, отметив прогресс Украины в ключевых реформах и выполнение условий для открытия кластеров переговоров. Комиссия считает, что для достижения амбициозной цели Украины по вступлению до конца 2028 года необходимо ускорение темпов реформ, особенно в отношении верховенства права.

