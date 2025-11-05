У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів

Єврокомісія розглядає ідею запровадження для нових членів ЄС "випробувального терміну", який дозволятиме тимчасово обмежувати їхні права або навіть виключати з блоку у випадку порушення демократичних норм. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що така ініціатива має на меті посилити контроль за дотриманням принципів демократії, свободи ЗМІ та незалежності судів. Зокрема, побоювання викликають потенційні кандидати на вступ - Україна, Молдова та держави Західних Балкан, які після інтеграції можуть почати відходити від стандартів демократії, свободи ЗМІ та незалежності судів.

Ця пропозиція з’явилася на тлі відновлення процесу розширення ЄС після багаторічної паузи, спричиненої війною росії проти України. Водночас досвід із Угорщиною, де уряд Віктора Орбана системно порушує демократичні принципи, змушує Брюссель діяти обережніше.

Як зазначила єврокомісар з питань розширення, "я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, активних за п'ять, десять чи п'ятнадцять років".

За її словами, європейські столиці висловлюють набагато більше стриманості в закритих переговорах, ніж у публічних заявах про підтримку нових членів.

У межах нової ініціативи Єврокомісія планує зміцнити механізми захисту верховенства права та запровадити інструменти, що дозволятимуть тимчасово обмежувати права або привілеї держави-члена у випадку системних порушень цінностей ЄС.

У документі також передбачено, що у разі повторних порушень країну можуть виключити з Євросоюзу. Така пропозиція, ймовірно, викличе застереження з боку України та інших кандидатів на вступ, які можуть сприйняти її як упереджену або дискримінаційну.

Нагадаємо

У вівторок, 4 листопада, Європейська комісія представила щорічний Пакет розширення, відзначивши прогрес України у ключових реформах та виконання умов для відкриття кластерів переговорів. Комісія вважає, що для досягнення амбітної мети України щодо вступу до кінця 2028 року необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо верховенства права.

