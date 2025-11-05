ukenru
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Для нових країн-членів Євросоюзу можуть запровадити "випробувальний термін" на кілька років із можливістю призупинення членства або виключення з блоку в разі відходу від демократичних принципів.

У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів

Єврокомісія розглядає ідею запровадження для нових членів ЄС "випробувального терміну", який дозволятиме тимчасово обмежувати їхні права або навіть виключати з блоку у випадку порушення демократичних норм. Про це пише видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що така ініціатива має на меті посилити контроль за дотриманням принципів демократії, свободи ЗМІ та незалежності судів. Зокрема, побоювання викликають потенційні кандидати на вступ - Україна, Молдова та держави Західних Балкан, які після інтеграції можуть почати відходити від стандартів демократії, свободи ЗМІ та незалежності судів.

Посол ЄС Матернова: Україна стає прикладом проведення реформ під час війни04.11.25, 18:54 • 2430 переглядiв

Ця пропозиція з’явилася на тлі відновлення процесу розширення ЄС після багаторічної паузи, спричиненої війною росії проти України. Водночас досвід із Угорщиною, де уряд Віктора Орбана системно порушує демократичні принципи, змушує Брюссель діяти обережніше.

Як зазначила єврокомісар з питань розширення, "я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, активних за п'ять, десять чи п'ятнадцять років".

Україна може завершити переговори про вступ до ЄС до 2028 року - віцепрем’єр Качка04.11.25, 18:28 • 2218 переглядiв

За її словами, європейські столиці висловлюють набагато більше стриманості в закритих переговорах, ніж у публічних заявах про підтримку нових членів.

У межах нової ініціативи Єврокомісія планує зміцнити механізми захисту верховенства права та запровадити інструменти, що дозволятимуть тимчасово обмежувати права або привілеї держави-члена у випадку системних порушень цінностей ЄС.

Єврокомісія: обмеження воєнного часу в Україні залишаються збалансованими04.11.25, 18:25 • 2572 перегляди

У документі також передбачено, що у разі повторних порушень країну можуть виключити з Євросоюзу. Така пропозиція, ймовірно, викличе застереження з боку України та інших кандидатів на вступ, які можуть сприйняти її як упереджену або дискримінаційну.

Нагадаємо

У вівторок, 4 листопада, Європейська комісія представила щорічний Пакет розширення, відзначивши прогрес України у ключових реформах та виконання умов для відкриття кластерів переговорів. Комісія вважає, що для досягнення амбітної мети України щодо вступу до кінця 2028 року необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо верховенства права.

Хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році - Зеленський04.11.25, 15:35 • 2182 перегляди

Віта Зеленецька

