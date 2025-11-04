Єврокомісія: обмеження воєнного часу в Україні залишаються збалансованими

Європейська комісія у звіті про євроінтеграційний прогрес України визнала, що обмеження, запроваджені через воєнний стан, є пропорційними та не перевищують необхідного рівня. Про це заявив Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час брифінгу з послом ЄС Катаріною Матерновою, повідомляє УНН.

Деталі

Тарас Качка наголосив, що воєнний стан неминуче впливає на роботу демократичних інституцій та конституційні свободи. Водночас, за його словами, Єврокомісія у звіті відзначила, що обмеження, запроваджені Україною, залишаються збалансованими.

Це означає, що Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості і свободи слова, і в роботі демократичних інституцій. І для нас це важливо, тому що ми зберігаємо демократичний характер нашого суспільства і сподіваємося після закінчення війни його відновити - сказав Віцепрем’єр.

У звіті зазначається, що функціонування демократичних інституцій в Україні загалом стабільне, попри обмеження, пов’язані з воєнним станом.

"Хоча його застосування (закону про воєнний стан) досі було в цілому пропорційним, важливо забезпечити, щоб такі повноваження не використовували у способи, що можуть поставити під загрозу позитивний порядок денний реформ", – йдеться у документі.

Також у документі йдеться, що Україна має постійно переглядати доцільність обмежень і скасовувати ті, що стають непотрібними, а також "розробити стратегію для швидкого відновлення всіх обмежених прав і свобод, щойно це дозволятимуть безпекові обставини".

Нагадаємо

Президент Зеленський та урядовці відреагували на звіт Єврокомісії, назвавши його найкращим результатом оцінювання на сьогодні. Україна впевнено рухається до членства у ЄС та готова відкрити переговорні кластери.