Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Єврокомісія: обмеження воєнного часу в Україні залишаються збалансованими

Київ • УНН

Європейська комісія у звіті про євроінтеграційний прогрес України визнала, що обмеження воєнного часу є пропорційними. Тарас Качка наголосив, що Україна зберігає належний рівень демократичності.

Єврокомісія: обмеження воєнного часу в Україні залишаються збалансованими

Європейська комісія у звіті про євроінтеграційний прогрес України визнала, що обмеження, запроваджені через воєнний стан, є пропорційними та не перевищують необхідного рівня. Про це заявив Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час брифінгу з послом ЄС Катаріною Матерновою, повідомляє УНН.

Деталі

Тарас Качка наголосив, що воєнний стан неминуче впливає на роботу демократичних інституцій та конституційні свободи. Водночас, за його словами, Єврокомісія у звіті відзначила, що обмеження, запроваджені Україною, залишаються збалансованими.

Це означає, що Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості і свободи слова, і в роботі демократичних інституцій. І для нас це важливо, тому що ми зберігаємо демократичний характер нашого суспільства і сподіваємося після закінчення війни його відновити

- сказав Віцепрем’єр.

У звіті зазначається, що функціонування демократичних інституцій в Україні загалом стабільне, попри обмеження, пов’язані з воєнним станом.

"Хоча його застосування (закону про воєнний стан) досі було в цілому пропорційним, важливо забезпечити, щоб такі повноваження не використовували у способи, що можуть поставити під загрозу позитивний порядок денний реформ", – йдеться у документі.

Також у документі йдеться, що Україна має постійно переглядати доцільність обмежень і скасовувати ті, що стають непотрібними, а також "розробити стратегію для швидкого відновлення всіх обмежених прав і свобод, щойно це дозволятимуть безпекові обставини".

Нагадаємо

Президент Зеленський та урядовці відреагували на звіт Єврокомісії, назвавши його найкращим результатом оцінювання на сьогодні. Україна впевнено рухається до членства у ЄС та готова відкрити переговорні кластери.

Алла Кіосак

