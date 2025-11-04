ukenru
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Еврокомиссия: ограничения военного времени в Украине остаются сбалансированными

Киев • УНН

Европейская комиссия в отчете о евроинтеграционном прогрессе Украины признала, что ограничения военного времени являются пропорциональными. Тарас Качка подчеркнул, что Украина сохраняет надлежащий уровень демократичности.

Еврокомиссия: ограничения военного времени в Украине остаются сбалансированными

Европейская комиссия в отчете о евроинтеграционном прогрессе Украины признала, что ограничения, введенные из-за военного положения, являются пропорциональными и не превышают необходимого уровня. Об этом заявил Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время брифинга с послом ЕС Катариной Матерновой, сообщает УНН.

Детали

Тарас Качка подчеркнул, что военное положение неизбежно влияет на работу демократических институтов и конституционные свободы. В то же время, по его словам, Еврокомиссия в отчете отметила, что ограничения, введенные Украиной, остаются сбалансированными.

Это означает, что Украина сохраняет надлежащий уровень демократичности, открытости и свободы слова, и в работе демократических институтов. И для нас это важно, потому что мы сохраняем демократический характер нашего общества и надеемся после окончания войны его восстановить

- сказал Вице-премьер.

В отчете отмечается, что функционирование демократических институтов в Украине в целом стабильно, несмотря на ограничения, связанные с военным положением.

"Хотя его применение (закона о военном положении) до сих пор было в целом пропорциональным, важно обеспечить, чтобы такие полномочия не использовали способами, которые могут поставить под угрозу позитивную повестку дня реформ", – говорится в документе.

Также в документе говорится, что Украина должна постоянно пересматривать целесообразность ограничений и отменять те, которые становятся ненужными, а также "разработать стратегию для быстрого восстановления всех ограниченных прав и свобод, как только это позволят обстоятельства безопасности".

Напомним

Президент Зеленский и чиновники отреагировали на отчет Еврокомиссии, назвав его лучшим результатом оценки на сегодняшний день. Украина уверенно движется к членству в ЕС и готова открыть переговорные кластеры.

Алла Киосак

