Еврокомиссия: ограничения военного времени в Украине остаются сбалансированными

Европейская комиссия в отчете о евроинтеграционном прогрессе Украины признала, что ограничения, введенные из-за военного положения, являются пропорциональными и не превышают необходимого уровня. Об этом заявил Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время брифинга с послом ЕС Катариной Матерновой, сообщает УНН.

Детали

Тарас Качка подчеркнул, что военное положение неизбежно влияет на работу демократических институтов и конституционные свободы. В то же время, по его словам, Еврокомиссия в отчете отметила, что ограничения, введенные Украиной, остаются сбалансированными.

Это означает, что Украина сохраняет надлежащий уровень демократичности, открытости и свободы слова, и в работе демократических институтов. И для нас это важно, потому что мы сохраняем демократический характер нашего общества и надеемся после окончания войны его восстановить - сказал Вице-премьер.

В отчете отмечается, что функционирование демократических институтов в Украине в целом стабильно, несмотря на ограничения, связанные с военным положением.

"Хотя его применение (закона о военном положении) до сих пор было в целом пропорциональным, важно обеспечить, чтобы такие полномочия не использовали способами, которые могут поставить под угрозу позитивную повестку дня реформ", – говорится в документе.

Также в документе говорится, что Украина должна постоянно пересматривать целесообразность ограничений и отменять те, которые становятся ненужными, а также "разработать стратегию для быстрого восстановления всех ограниченных прав и свобод, как только это позволят обстоятельства безопасности".

Напомним

Президент Зеленский и чиновники отреагировали на отчет Еврокомиссии, назвав его лучшим результатом оценки на сегодняшний день. Украина уверенно движется к членству в ЕС и готова открыть переговорные кластеры.