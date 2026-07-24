В условиях войны с таким врагом нельзя проводить любые выставки оружия — Зеленский об ударе по Бучанскому району

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мишенью рф в Бучанском районе Киевщины стало мероприятие, "которого там точно не должно было быть" и добавил, что уже есть уголовные производства, передает УНН.

Сегодня днем россияне нанесли удар по Киеву и области – удар был баллистикой. Мишенью в Бучанском районе Киевщины стало мероприятие, которого там точно не должно было быть

Игнат заявил, что российский удар по Киевщине пришелся по спорткомплексу, а не по полигону

Президент сегодня общался с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего.

Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить любые выставки оружия – с кучей людей и тем более рядом с домами. На данный момент известно о десяти погибших от этого удара. Мои соболезнования родным и близким. Многие люди получили ранения и травмы