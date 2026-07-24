В условиях войны с таким врагом нельзя проводить любые выставки оружия — Зеленский об ударе по Бучанскому району
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что российский баллистический удар по Бучанскому району пришёлся по выставке оружия, которой не должно было быть. Известно о 10 погибших и около 100 раненых, возбуждено два уголовных дела.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мишенью рф в Бучанском районе Киевщины стало мероприятие, "которого там точно не должно было быть" и добавил, что уже есть уголовные производства, передает УНН.
Сегодня днем россияне нанесли удар по Киеву и области – удар был баллистикой. Мишенью в Бучанском районе Киевщины стало мероприятие, которого там точно не должно было быть
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Президент сегодня общался с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего.
Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить любые выставки оружия – с кучей людей и тем более рядом с домами. На данный момент известно о десяти погибших от этого удара. Мои соболезнования родным и близким. Многие люди получили ранения и травмы
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Глава государства добавил, что были еще очень жестокие российские удары по Славянску и другим общинам Донетчины, по Харьковщине, Херсону, Сумщине, по Одессе и области.
Напомним
Под Киевом, сегодня, 24 июля, проходила выставка вооружения. Информация о ней анонсировалась в сети. Мероприятие собрало большое количество людей. Россия нанесла баллистический удар по полигону во время проведения выставки. На данный момент известно о 10 погибших, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что после сегодняшней ракетной атаки врага по полигону, где проходило массовое мероприятие, начато два уголовных производства. В рамках одного из них будет проведена проверка надлежащей организации мероприятия.