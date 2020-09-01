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В Украине впервые отмечают День знаний в условиях пандемии

Киев • УНН

 • 20285 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний. Как сообщает УНН, в этом году из-за пандемии COVID-19 в учебном процессе есть много изменений.

В Украине впервые отмечают День знаний в условиях пандемии

Из-за пандемии коронавируса в конце июля Министерство здравоохранения считало, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. Прогнозировалось, что это будет возможно в большинстве городов и районов Украины.

В августе МОЗ сообщило, что обучение в украинских школах, которые находятся в "красной" зоне, из-за пандемии будет проходить в онлайн-режиме.

С сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон по эпидемической опасности COVID-19, кроме "красной". "Красный" уровень опасности означает очень большое количество больных, которое было зафиксировано за последние 14 дней в регионе. В "зеленых" и "желтых" зонах в классе учителя могут работать без маски при условии соблюдения соответствующей дистанции или с использованием защитного щитка.

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По словам главы Минздрава Максима Степанова, ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски.

Для учащихся 5-11 классов рекомендуется использовать защитные маски или респираторы во время обучения. Так, одному ученику на первый семестр понадобится не менее 154 одноразовых масок, при использовании двух масок во время уроков.

Обычно 1 сентября во школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы, после которого обычно решаются организационные вопросы - иногда выдача учебников, для первоклассников определяют места за партами, и на этом учебный день заканчивается. В этом году Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал предложение о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции.

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Напомним, День знаний впервые появился 1 сентября 1984 года благодаря постановлению Верховного Совета СССР. В Украине и других странах, в частности в странах СНГ, этот праздник и дальше отмечается и совпадает с началом учебного года. Первоклассники в этот день отмечают "Праздник Первого звонка".

Как сообщал УНН, в Минздраве также разработали рекомендации для работы вузов на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, Министерство здравоохранения в своих рекомендациях никоим образом не ограничивало занятия в группах продленного дня, если руководитель учреждения в состоянии обеспечить все рекомендации МОЗ. А исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет призвал учителей не нагружать школьников лишним материалом, так как ребенок должен иметь не только школу, но и детство.

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