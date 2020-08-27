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Степанов роз’яснив, як працюватимуть школи з 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Навчання з 1 вересня буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. Про це розповів на брифінгу у четвер міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов роз’яснив, як працюватимуть школи з 1 вересня

"За декілька днів буде 1 вересня… Навчання буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які знаходяться в зонах з "червоним" рівнем небезпеки, тому що "червоний" рівень небезпеки означає дуже велику кількість хворих, яка була зафіксована за останні 14 днів. Тобто, епідеміологічна ситуація дуже напружена в таких містах або районах. У "зелених" та "жовтих" зонах у класі вчителі можуть працювати без маски за умови дотримання відповідної дистанції або з використанням захисного щитка", - сказав Степанов.

З його слів, такі умови роботи необхідні тому, що при дотриманні соціальної дистанції, ризик інфікування дуже суттєво знижується.

Також міністр озвучив низку рекомендацій МОЗ для навчальних закладів.

"Ми рекомендуємо, щоб для учнів були розроблені маршрути в школах, щоб вони були максимально зручні. Зазвичай в школі є не один вхід і вихід. Тому ми рекомендуємо відкрити максимально всі входи і виходи, розробити маршрути, щоб, наприклад, діти молодших класів заходили через один вхід, діти старших класів – через інший вхід, щоб вони не пересікались при заході в школу, щоб не було скупчення дітей", - зазначив міністр.

Також, з його слів, МОЗ рекомендує розпочинати уроки в різний час для різних класів.

"Всі без виключення працівники школи повинні проходити температурний скринінг, коли вони заходять до школи. Звичайно, при будь-яких ознаках коронавірусної хвороби, при будь-яких симптомах – краще взагалі не приходити в школу, а якщо воно виявлено, треба відразу звернутися до лікаря і покинути школу", - зауважив Степанов.

Крім того, сказав очільник МОЗ, учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без захисної маски.

"По-перше, ми розуміємо, що таке – слідкувати за дитиною, якій 6-8 років, і рекомендації ВООЗ направлені на те, що 1-4 класу, дітям, не потрібно користуватись масками на території навчального закладу. Крім того, ця категорія дітей дуже мало хворіє на коронавірусну хворобу", - пояснив міністр.

Він повідомив, що міністерство рекомендує також мінімальне пересування учнів між класами.

"Ми рекомендуємо, щоб антисептики були встановлені виключно на вході в школу. Після кожного уроку, ми рекомендуємо, щоб діти мили руки з милом, щоб для цього були забезпечені необхідні місця", - додав він.

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що навчання для дітей з початком навчального року відзначали 1 вересня краще проводити дистанційно.

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