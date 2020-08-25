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Учням початкових класів дозволять пересуватися школою без маски – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку навчального року учням 1-4 класів буде дозволено пересуватися школою без маски або респіратора. Так, найближчим часом МОЗ на своєму сайті оприлюднить рекомендації щодо дотримання протиепідемічних правил у школі. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Учням початкових класів дозволять пересуватися школою без маски – Степанов

"У нас за тиждень буде розпочинатися навчання у школах, і всі хвилюються, яким чином відбуватиметься навчання і яким чином дотримуватися тих правил, які встановлені в школах… Для учнів 1-4 класів пересування приміщеннями закладу освіти буде дозволятися без використання маски або респіратора. У регіонах, що відносяться до "помаранчевого" рівня, педагогам у процесі викладання навчання дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки. Якщо регіон перебуває утр"жовтій" або "зеленій" зоні - то просто дотримуватися відповідної дистанції", - зазначив міністр.

Він також вказав, що допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення термометрії.

"У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби у когось із учнів, то весь клас повинен піти на самоізоляцію. Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, у подальшому ми рекомендуємо після кожного уроку ретельно мити руки. Усі ці рекомендації у доступній формі, я думаю, що сьогодні, будуть викладенні на сайті Міністерства охорони здоров’я", - додав Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОН запускає для викладачів навчальний онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі.

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