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Ученикам начальных классов разрешат передвигаться по школе без маски — Степанов

Киев • УНН

 • 23123 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала учебного года учащимся 1-4 классов будет разрешено передвигаться школой без маски или респиратора. Так, в ближайшее время Минздрав на своем сайте обнародует рекомендации по соблюдению противоэпидемических правил в школе. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Ученикам начальных классов разрешат передвигаться по школе без маски — Степанов

"У нас через неделю будет начинаться обучение в школах, и все волнуются, каким образом будет происходить обучение и каким образом придерживаться тех правил, которые установлены в школах... Для учащихся 1-4 классов передвижение в помещениях учебного заведения будет разрешаться без использования маски или респиратора. В регионах, относящихся к "оранжевому" уровню, педагогам в процессе преподавания обучения дисциплины будет рекомендовано использовать защитные щитки. Если регион находится утр "желтой" или "зеленой" зоне - просто придерживаться соответствующей дистанции", - отметил министр.

Он также указал, что допуск учителей на работу может быть только после проведения термометрии.

"При подтверждении случая коронавирусной болезни у кого-то из учеников, то весь класс должен пойти на самоизоляцию. Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем мы рекомендуем после каждого урока тщательно мыть руки. Все эти рекомендации в доступной форме, я думаю, что сегодня, будут изложены на сайте Министерства здравоохранения", - добавил Степанов.

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Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи.

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