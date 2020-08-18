МОН запускає для викладачів навчальний онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. МОН презентувало онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання, реєстрація на який відкрита для педагогів і керівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує УНН.
“Карантин став викликом для всіх учасників освітнього процесу: педагогів, адміністрації, учнів та їхніх батьків... Щоб протягом наступного навчального року освітяни краще знали, як комфортно та ефективно організувати освітній процес, ми запускаємо онлайн-курс для педагогів та керівників закладів освіти", — зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Зазначається, що онлайн-курс розроблений для педагогів і керівників шкіл та закладів професійно-технічної освіти, а також освітніх управлінців. Цей курс допоможе освітянам легко організувати дві форми навчання: дистанційну та змішану (що поєднує дистанційне та очне навчання).
Вказується, що курс розроблений Міністерством освіти і науки України спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії.
З деталями курсу та з процесом реєстрації можна ознайомитися на сайті МОН.
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами голови МОН Сергія Шкарлета, на цей рік заплановано підвищення кваліфікації тисячі вчителів.