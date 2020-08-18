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На цей рік заплановано підвищення кваліфікації тисячі вчителів - МОН

На цей рік заплановано підвищення кваліфікації тисячі вчителів - МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У 2020 році заплановано удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації тисячі вчителів. Про це під час конференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

“Однією з ініціатив міністерства освіти та науки в рамках протидії пандемії є удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, у тому числі у сфері цифрової грамотності. У 2019 році 725 педагогів пройшли сертифікацію та отримали можливість збільшити заробітну плату. На цей рік заплановано ще 1000 таких підвищень кваліфікації”, — сказав Шкарлет.

Нагадаємо, з 2020 року під час підвищення кваліфікації діє принцип “гроші ходять за вчителем”, а самі педагоги беруть безпосередню участь у плануванні свого професійного розвитку.

Як повідомлялося, у МОН розробили проект нового професійного стандарту вчителя початкових класів та вчителів закладів загальної середньої освіти.

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