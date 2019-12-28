З 2020 року кошти на підвищення кваліфікації "ходитимуть за вчителем"

КИЇВ. 28 грудня. УНН. З 2020 року під час підвищення кваліфікації діятиме принцип “гроші ходять за вчителем”, а самі педагоги братимуть безпосередню участь у плануванні свого професійного розвитку. Необхідні зміни до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників вчора, 27 грудня 2019 року, затвердив Уряд. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міністерства освіти і науки (МОН) України.