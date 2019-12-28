С 2020 года средства на повышение квалификации будут "ходить за учителем"

“Принцип „деньги ходят за учителем“ был заложен в Порядок во время его принятия в августе 2019 года, однако его механизм необходимо было доработать. Теперь ситуация исправлена, и уже со следующего года учителя смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышение своей квалификации. Средства на развитие учителей заложено в государственную субвенцию НУШ (Новая украинская школа), которая в госбюджете составляет 1,4 млрд гривен. Уже в январе 2020 года будет понятно, сколько на развитие учителей будут получать учебные заведения и, соответственно, сами педагоги”, — отметила руководительница МОН Анна Новосад.

Согласно Порядку, повышение квалификации будут планировать в два этапа.

“На первом этапе педагогический совет будет утверждать ориентировочный план повышения квалификации на следующий год. Он должен содержать информацию об общем количестве учителей, планирующих развитие, основные направления и перечень субъектов повышения квалификации. План должен формироваться с учетом предложений самих учителей”, — рассказали в пресс-центре.

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Что касается второго этапа, то он “будет начинаться после утверждения сметы учреждения образования на соответствующий год и обнародования его руководителями учреждений. В течение 15 календарных дней после этого учитель подавать предложение в план повышения квалификации, которая будет содержать данные про:



тему (направление, наименование) соответствующей программы (курса, лекции, модуля и т.д.), формы;



объем (продолжительность)



субъекта (субъектов) повышение квалификации;



стоимость повышения квалификации (в случае установки) или о безвозмездный характер предоставления образовательной услуги.



После этого предложение учителя будет рассматривать педагогический совет, который может уточнить ее, например, с учетом объема средств, предусмотренных на повышение квалификации”.

В МОН напомнили, что порядок повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников предоставляет учителям широкие возможности для профессионального развития.

“Так, повышать квалификацию они смогут не только в учебных заведениях и научных учреждениях, но и пользуясь услугами юридических или физических лиц, в том числе и физических лиц — предпринимателей. Повышение квалификации может происходить на специальных программах или на семинарах, практикумах, тренингах, вебинарах, мастер-классах и стажировках”, — отметили в МОН.

“Формы, виды и субъекты повышения квалификации учителя будут выбирать сами согласно своим профессиональным потребностям”, — резюмировали в министерстве.

Как ранее сообщал УНН, в Украине за десять лет количество студентов уменьшилось почти вдвое.