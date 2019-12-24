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МОН: нова модель освіти буде "викладацькоцентричною"

МОН: нова модель освіти буде "викладацькоцентричною"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. З 2020 року в Україні будуть впроваджувати викладацькоцентричну модель освіти. Про це заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний сказав під час презентації Концепції реформи вищої освіти, що розпочнеться у вишах з 1 січня 2020 року, передає УНН.

"Все, що ми робимо, все, що ми хочемо розпочинати з січня протягом 2020 року і далі - має викладацькоцентричну модель. Кажуть, "студентоцентрична модель". У мене в рюкзаку є зарплатна відомість, квитанція з одного з місць, де я встиг побувати, від професорки. Там десять тисяч. У мене, як у заступника міністра є KPI (англ. ключові показники ефективності - ред.). Ви бачите план дій уряду на сайті, там є завдання, є індикатори. І один із них - це рівень оплати праці викладачів. Все те, що ми робимо зараз, робиться з метою, щоб в аудиторії зустрілися вмотивований викладач, забезпечений фахівець, який розуміє, що його професійну майстерність винагороджують достойно, і вмотивований студент, який знає, чого прийшов сюди навчатись", сказав Єгор Стадний.

Він також зазначив, що все, що робить МОН - заради того, щоб такі люди зустрілись в аудиторії.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні за десять років кількість студентів зменшилась майже вдвічі - Новосад.

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