В Україні за десять років кількість студентів зменшилась майже вдвічі - Новосад

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні за десятирічний період кількість студентів впала майже вдвічі. Про це міністр освіти і науки Ганна Новосад сказала під час презентації Концепції реформи фінансування та управління закладами вищої освіти, що частково розпочнеться у вишах з 1 січня 2020 року, передає УНН.