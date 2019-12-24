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В Україні за десять років кількість студентів зменшилась майже вдвічі - Новосад

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні за десятирічний період кількість студентів впала майже вдвічі. Про це міністр освіти і науки Ганна Новосад сказала під час презентації Концепції реформи фінансування та управління закладами вищої освіти, що частково розпочнеться у вишах з 1 січня 2020 року, передає УНН.

"Кількість студентів за 10 років впала майже вдвічі", - сказала Ганна Новосад.

Також міністр додала, що зменшення надходження коштів призводить до зменшення кількості вчителів.

"Але зі значним запізненням (зменшується кількість вчителів - ред.). Тому на ту ж кількість викладачів виділяється менше коштів", - зазначила Ганна Новосад.

Як повідомлялося раніше в УНН, стало відомо, скільки студентів зі США навчаються в Україні. Також в Україні навчаються понад 6,5 тисяч студентів з Центральної Азії, а також понад 10 тисяч студентів із Близького Сходу.

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