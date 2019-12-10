Понад 6,5 тис. студентів з центральної Азії навчаються в українських вишах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У закладах вищої освіти України у 2019-2020 навчальному році навчається понад 6,5 тис. студентів з Центральної Азії. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”.
Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 6 547 студентів з країн Центральної Азії.
Найбільше в Україні навчається студентів з Туркменістану — 4 541, Узбекистану — 1 753, Таджикистану — 138. Також, 87 студентів з Казахстану та 28 з Киргизстану.
Зазначається, що студенти з країн Центральної Азії навчаються зокрема у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Київському національному університеті будівництва і архітектури, Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
Окрім того, популярні спеціальності серед студентів з Центральної Азії, це “Право”, “Філологія”, “Транспортні технології”, “Середня освіта” та “Лікувальна справа”.
Нагадаємо, у закладах вищої освіти України у 2019-2020 навчальному році навчається близько 60 осіб без громадянства.
Як повідомлялося, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається понад 63 тисячі іноземних студентів у вищих навчальних закладах.