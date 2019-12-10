Более 6,5 тыс. студентов из Центральной Азии учатся в украинских вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В учреждениях высшего образования Украины в 2019-2020 учебном году обучается более 6,5 тыс. студентов из Центральной Азии. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственном предприятии “Инфоресурс”.
Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 6 547 студентов из стран Центральной Азии.
Больше всего в Украине учится студентов из Туркменистана — 4 541, Узбекистана — 1 753, Таджикистана — 138. Также, 87 студентов из Казахстана и 28 из Кыргызстана.
Отмечается, что студенты из стран Центральной Азии учатся в частности в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца, Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, Киевском национальном университете строительства и архитектуры, Сумском государственном педагогическом университете имени А.С. Макаренко.
Кроме того, популярные специальности среди студентов из Центральной Азии, это “Право”, “Филология”, “Транспортные технологии”, “Среднее образование” и “Лечебное дело”.
Напомним, в учреждениях высшего образования Украины в 2019-2020 учебном году обучается около 60 лиц без гражданства.
Как сообщалось, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается более 63 тысячи иностранных студентов в высших учебных заведениях.