У МОН розробили проект нового професійного стандарту вчителя
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Міністерстві освіти і науки розробили проект нового професійного стандарту вчителя початкових класів та вчителів закладів загальної середньої освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“Міністерство освіти і науки розробило проект професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" та "Вчитель закладу загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що документ опубліковано для громадського обговорення сьогодні, 5 травня 2020 року.
"Проект нового стандарту включає вимоги для вчителів початкової школи та вчителів-предметників, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти і створений на основі компетентнісного підходу. У його створенні брали участь вчителі та керівники шкіл, науково-педагогічні працівники, науковці, громадські організації та міжнародні експерти. Наразі Професійний стандарт – на громадському обговоренні, і ми запрошуємо освітян долучитись до роботи над документом", – сказала тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
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Зазначається, що в документі описані основні трудові функції та умови праці вчителів, встановлені єдині вимоги до їхніх загальних та фахових компетентностей відповідно до кваліфікаційної категорії, а також умови допуску до роботи.
“Опис професійних компетентностей відповідно до кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінювання, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя та готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації”, - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що під час розробки професійного стандарту задіяли міжнародний досвід і провели обговорення в фокус-групах вчителів початкової та середньої школи. Обговорення триватимуть до 20 травня 2020 року.
Вказано, що якщо новий професійний стандарт набере чинності - втратить чинність наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року №1143 "Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”.
Нагадаємо, 3% шкіл в Україні ще не мають інтернету.