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В МОН разработали проект нового профессионального стандарта учителя

Киев • УНН

 • 31379 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Министерстве образования и науки разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

В МОН разработали проект нового профессионального стандарта учителя

"Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования" и "Учитель заведения общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Указано, что документ опубликован для общественного обсуждения сегодня, 5 мая 2020 года.

"Проект нового стандарта включает требования для учителей начальной школы и учителей-предметников, обеспечивающих получение базового и профильного среднего образования и создан на основе компетентностного подхода. В его создании принимали участие учителя и руководители школ, научно-педагогические работники, ученые, общественные организации и международные эксперты. Сейчас Профессиональный стандарт - на общественном обсуждении, и мы приглашаем педагогов приобщиться к работе над документом", - сказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Отмечается, что в документе описаны основные трудовые функции и условия труда учителей, установлены единые требования к их общим и профессиональным компетенциям в соответствии с квалификационной категории, а также условия допуска к работе.

"Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными категориями позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что при разработке профессионального стандарта задействовали международный опыт и провели обсуждения в фокус-группах учителей начальной и средней школы. Обсуждение продлятся до 20 мая 2020 года.

Указано, что если новый профессиональный стандарт вступит в силу - потеряет силу приказ Министерства социальной политики Украины от 10 августа 2018 года №1143 "Об утверждении профессионального стандарта "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования".

Напомним, 3% школ в Украине еще не имеют интернета.

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