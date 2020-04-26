Мандзій: з нового навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути лише українською
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Із наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути тільки українською мовою, повідомила в інтерв’ю “Радіо Свобода” виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає УНН.
“В Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою. З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього були проведені багато заходів щодо вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі. Власне, ми можемо реалізувати норму закону про освіту, а також норму закону про повну загальну середню освіту”, — сказала Мандзій.
Восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо державної мови освіти викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону “Про освіту”.
У квітні 2019 року, Верховна Рада України ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Закон набрав чинності, за винятком окремих положень, 16 липня.
Раніше Мандзій розповіла, що заклади вищої освіти України завершать навчальний рік дистанційно, а проведення випускних в школах залежить від того, коли закінчиться карантин.