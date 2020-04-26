Заклади вищої освіти України завершать навчальний рік дистанційно - Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Заклади вищої освіти в Україні завершать навчальний рік дистанційно. Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" повідомила виконувачка обов'язків міністерки освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.
“Ми надали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. З огляду на ситуацію, що склалася, закінчення навчального року відбуватиметься дистанційно. І вищі навчальні заклади мають бути готовими завершити навчальний рік”, — заявила Мандзій. При цьому вона уточнила, що період проведення сесій зміщуватися не буде.
За словами Мандзій, викладачі закладів вищої освіти зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. “Ми рекомендували підійти організовано до закінчення навчального року і закінчити його в передбачені терміни, організувати дистанційно складання іспитів і сесії. Якщо зміниться епідеміологічна ситуація і буде знято обмеження щодо можливості відвідування закладів вищої освіти, то, безумовно, вищі навчальні заклади зможуть організувати сесію в аудиторіях”, — пояснила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільниця МОН: Проведення випускних залежить від того, коли закінчиться карантин
За аналогічних умов відбуватимуться випускні іспити у вищих навчальних закладах. “Технічні можливості у закладів вищої освіти були. І вони можуть організувати цей процес дистанційно”, — наголосила Мандзій.
Нагадаємо, що уряд України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, за умови заповнення лікарень пацієнтами з Covid-19 менше ніж на 50 відсотків і збереження відсотка виявлених випадків захворювання в країні в межах п’яти відсотків протягом 10 днів, буде запущено п’ятиетапний план виходу з карантину.