Очільниця МОН: Проведення випускних залежить від того, коли закінчиться карантин

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала виконувачка обов’язків голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.