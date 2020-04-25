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Очільниця МОН: Проведення випускних залежить від того, коли закінчиться карантин

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала виконувачка обов’язків голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

“Це (питання випускних — ред.) залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше — це забезпечити безпеку життя і здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків”, — сказала вона.

Мандзій вказала на те, що Міністерство освіти і науки в своєму рекомендаційному листі радило навчальним закладам відмовитися від масових заходів.

“Поки в нас є карантин, ми ні про які масові заходи, які пов’язані зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, поки що говорити не можемо”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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