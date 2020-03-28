Глава МВФ заявила, що світова економіка увійшла в рецесію

“Зараз всім стає зрозуміло, що ми увійшли в рецесію, таку ж жахливу або навіть гірше, ніж в 2009 році. Ми прогнозуємо відновлення в 2021 році, значне відновлення, але тільки якщо нам вдасться впоратися з вірусом по всьому світу і запобігти проблемам з ліквідністю” , - зазначила вона і додала, що мова йде про “досить глибоку” рецесію в 2020 році.

Вона закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на країни з великим боргом, поки “це не обернеться серйозною проблемою”. Георгієва зазначила, що Великобританія, Китай і Японія вже пообіцяли їй допомагати найбіднішим країнам світу.

“Ми хочемо переконатися, що країни отримають доступ до фінансування якомога швидше”, — зазначила глава фонду.

Організація, за її словами, розглядає можливість використання превентивних кредитів для створення захисних механізмів на випадок нових негативних наслідків кризи, а також виділення ліквідних коштів. “Ми отримали безліч заявок на виділення надзвичайного фінансування (у зв’язку з наслідками коронавірусу)”, — додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: програма МВФ може бути збільшена мінімум до 8 млрд доларів

Георгієва порадила владі країн по всьому світу “якомога рішучіше” приймати економічні заходи пом’якшення наслідків пандемії.

Вона також підкреслила, що згодна з оцінкою, яку в четвер дав американській економіці голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл. “США знаходяться в рецесії, як і інші країни з розвиненою економікою, а також велика частина країн, що розвиваються з ринком, що формується”, — зазначила Георгієва. Вона підкреслила, що в квітневій доповіді МВФ про перспективи розвитку світової економіки буде сказано, наскільки серйозний цей спад.

Глава фонду вказала, що на американській економіці вже помітно “ранній вплив стримуючих (поширення коронавірусу) заходів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На коронавірусну інфекцію у світі захворіло майже 600 тисяч осіб

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.