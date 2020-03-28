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Глава МВФ заявила, що світова економіка увійшла в рецесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Світова економіка увійшла в рецесію, яка аналогічна або навіть гірша за ту, що сталася під час світової фінансової кризи 2008-2009 років. Про це заявила в п’ятницю директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час відеобріфінгу для журналістів, передає УНН.

“Зараз всім стає зрозуміло, що ми увійшли в рецесію, таку ж жахливу або навіть гірше, ніж в 2009 році. Ми прогнозуємо відновлення в 2021 році, значне відновлення, але тільки якщо нам вдасться впоратися з вірусом по всьому світу і запобігти проблемам з ліквідністю” , - зазначила вона і додала, що мова йде про “досить глибоку” рецесію в 2020 році.

Вона закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на країни з великим боргом, поки “це не обернеться серйозною проблемою”. Георгієва зазначила, що Великобританія, Китай і Японія вже пообіцяли їй допомагати найбіднішим країнам світу.

“Ми хочемо переконатися, що країни отримають доступ до фінансування якомога швидше”, — зазначила глава фонду.

Організація, за її словами, розглядає можливість використання превентивних кредитів для створення захисних механізмів на випадок нових негативних наслідків кризи, а також виділення ліквідних коштів. “Ми отримали безліч заявок на виділення надзвичайного фінансування (у зв’язку з наслідками коронавірусу)”, — додала вона.

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Георгієва порадила владі країн по всьому світу “якомога рішучіше” приймати економічні заходи пом’якшення наслідків пандемії.

Вона також підкреслила, що згодна з оцінкою, яку в четвер дав американській економіці голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл. “США знаходяться в рецесії, як і інші країни з розвиненою економікою, а також велика частина країн, що розвиваються з ринком, що формується”, — зазначила Георгієва. Вона підкреслила, що в квітневій доповіді МВФ про перспективи розвитку світової економіки буде сказано, наскільки серйозний цей спад.

Глава фонду вказала, що на американській економіці вже помітно “ранній вплив стримуючих (поширення коронавірусу) заходів”.

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Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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