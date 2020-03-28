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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию

Киев  •  УНН

 • 26266 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видео-брифинга для журналистов, передает УНН.

“Сейчас всем становится понятно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью”, — отметила она и добавила, что речь идет о “достаточно глубокой” рецессии в 2020 году.

Она призвала международное сообщество обратить внимание на страны с большим долгом, пока “это не обернется серьезной проблемой”. Георгиева отметила, что Великобритания, Китай и Япония уже пообещали ей помогать бедным странам мира.

“Мы хотим убедиться, что страны получат доступ к финансированию как можно скорее”, — отметила глава фонда.

Организация, по ее словам, рассматривает возможность использования превентивных кредитов для создания защитных механизмов на случай новых негативных последствий кризиса, а также выделение ликвидных средств. “Мы получили множество заявок на выделение чрезвычайного финансирования (в связи с последствиями коронавируса)”, — добавила она.

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Георгиева посоветовала властям стран по всему миру “как можно решительнее” принимать экономические меры смягчения последствий пандемии.

Она также подчеркнула, что согласна с оценкой, которую в четверг дал американской экономике глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. “США находятся в рецессии, как и другие страны с развитой экономикой, а также большая часть развивающихся стран с формирующимся рынком”, — отметила Георгиева. Она подчеркнула, что в апрельском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики будет сказано, насколько серьезен этот спад.

Глава фонда указала, что на американской экономике уже заметно “раннее влияние сдерживающих (распространение коронавируса) мер”.

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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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