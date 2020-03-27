В Україні зафіксовано вже 310 випадків COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 310 людей, за добу виявлено - 92 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу виявлено 92 нові випадки інфікування.
Раніше повідомлялось про 218 випадків інфікування коронавірусом нового типу на території України.
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Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.