В Украине зафиксировано уже 310 случаев COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 310 человек, за сутки выявлено — 92 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава Украины.
“По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая инфицирования.
Ранее сообщалось о 218 случаях инфицирования коронавирусом нового типа на территории Украины.
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Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.